Le voci di un suo presunto passaggio al Real Madrid nella prossima finestra di mercato continua a serpeggiare, Kylian Mbappé però al momento vuole rimanere tranquillo.

Intervistato dalla BBC, il francese non ha voluto addentrarsi nel discorso, senza però smentire le indiscrezioni che riguardano il suo futuro: “non è il momento di parlare del mio futuro, adesso sono concentrato sul Psg. Devo rimanere calmo e concentrato sul presente, poi a fine stagione, vedremo. Ora sono un giocatore di Psg e so che non è il momento. Io adesso voglio solo aiutare il mio club a crescere in questa stagione a vincere molti titoli. Quindi non è bello per me parlare del mio futuro. Sono venuto qui che avevo 18 anni. Ero un talento ma non ero una superstar e se ora sono una superstar, lo devo al Psg e alla nazionale francese. Un triplete in questa stagione con Champions, Europeo e Olimpiadi non sarebbe male, farò di tutto per realizzare questo sogno“.

