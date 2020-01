La Ferrari rischia di finire al centro di una battaglia legale, ma non per ciò che riguarda la Formula 1. Il Cavallino infatti potrebbe essere citata in giudizio per il nome attribuito al primo SUV della Casa di Maranello, ovvero ‘Ferrari Purosangue‘.

Questa denominazione è stata contestata dall’ASD Purosangue Athletics Club, associazione podistica romana che da tempo sfrutta lo stesso nome. La Ferrari ha registrato il marchio in vista del merchandising che seguirà al lancio del SUV, ma la stessa cosa aveva fatto l’associazione sportiva nel 2013, possedendo una linea di abbigliamento realizzata in collaborazione con Adidas. La ASD Purosangue valuta dunque la possibilità di citare in giudizio la Ferrari per violazione dei copyright, una situazione spinosa che sicuramente il Cavallino avrebbe voluto evitare.

Valuta questo articolo