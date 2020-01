Dopo la pausa natalizia, la Serie A TIM torna in campo a regalare grandi emozioni durante il primo weekend 2020 su DAZN.

La diciottesima giornata di Serie A TIM su DAZN si apre domenica 5 gennaio alle 20:45 con Roma-Torino (con DAZN segui la partita IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND). Un 2020 che riparte in casa per i giallorossi, determinati a difendere il quarto posto che a fine stagione potrebbe assicurare loro la Champions, mentre la squadra di Mazzarri è a caccia di punti preziosi per cominciare il nuovo anno provando a risalire la classifica.

Doppio appuntamento per l’Epifania: alle 12:30 scenderanno in campo Bologna-Fiorentina. Un match molto delicato per il Bologna, che per mantenere la posizione in classifica dovrà spezzare la maledizione viola che vede la Fiorentina imbattuta in ogni scontro dal 2013. Alle 15:00 sarà la volta di Atalanta-Parma: una partita pronta a lasciare tutti con il fiato sospeso. L’Atlanta, quinta in classifica, sfiderà in casa il Parma, reduce vittorioso dalle ultime cinque trasferte.

Per il calcio internazionale, che nel fine settimana su DAZN vedrà le migliori partite di Liga e FA Cup, spicca la prima gara del 2020 e il primo test per il Real Madrid che dovrà affrontare il Getafe di Pepe Bordalàs (sabato alle 16:00). Da non perdere anche Atlético Madrid- Levante (sabato alle 18:30) e il derby Espanyol-Barcelona (sabato alle 21:00). Per il terzo turno di FA Cup, invece, spiccano Manchester City-Port Vale (sabato alle 18.30), Chelsea-Nottingham Forest (domenica alle 15:00) e Liverpool-Everton (domenica alle 17:00)

