Giornata di presentazione oggi in casa Team Sky VR46, la scuderia che fa capo all’Academy di Valentino Rossi ha presentato oggi le proprie moto, impegnate nel Mondiale di Moto2 e di Moto3 del 2020.

Nella categoria di mezzo, saranno Luca Marini e Marco Bezzecchi a guidare le Kalex messe a disposizione del team, mentre Celestino Vietti e Andrea Migno saranno in sella alle KTM nella categoria più bassa. Il fratello del Dottore e lo stesso Vietti partiranno per lottare per i titoli mondiali delle rispettive classi, provando a riportare il team sul tetto del mondo.

Le parole dei piloti:

Luca Marini: “questo è sempre un momento speciale per un pilota: la nuova stagione è ormai alle porte, è tempo di tornare in pista e di rimettersi al lavoro. Sarà il terzo anno nel team per me, il 2019 ha portato con sé molti cambiamenti tecnici, ho cercato di gestirli al meglio e di fare esperienza di tutte le situazioni. L’obiettivo è essere competitivi da subito, costanti e veloci in tutte le condizioni. Un progetto ambizioso che richiederà l’impegno di tutti e per questo sono felice di dividere il box con Marco”.

Marco Bezzecchi: “entrare nella famiglia dello Sky Racing Team VR46 è un passo importante per la mia carriera e il mio futuro. Sono davvero felice. È uno dei team di riferimento della categoria, un gruppo di lavoro di esperienza e di grandi professionisti, con una nuova moto che mi attende per riuscire a dimostrare il mio reale potenziale”.

Celestino Vietti: “il 2019 ha segnato il mio vero debutto nel campionato. A inizio stagione ci eravamo posti degli obiettivi reali, ma allo stesso tempo ambiziosi. Grazie all’impegno e alla determinazione di tutti, li abbiamo centrati e adesso ripartiremo da qui lavorando sodo dalle libere per chiudere il race weekend in crescendo e fare la differenza in gara. Cercheremo di alzare sempre più in alto l’asticella”.

Andrea Migno: “sono entusiasta di questo nuovo inizio, non sto più nella pelle. Manca davvero poco al primo test e all’inizio della stagione e il clima nel team è pazzesco. Abbiamo tantissimo da fare da qui al Qatar, ma l’atmosfera è quella giusta. Voglio fare bene, dare il massimo e onorare questa bella opportunità”.

