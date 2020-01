E’ stata svelata questa sera la Desmosedici Gp 2020, la moto che Dovizioso e Petrucci guideranno nella nuova stagione di MotoGp. Aggressiva, con un look rock, rossa, come sempre, ma con qualche dettaglio nero in più rispetto al passato, la Ducati ha aperto le danze delle presentazioni da Bologna.

Non poteva mancare Gigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse, che ha parlato della prossima stagione e dei miglioramenti della nuova moto: “sarà sicuramente una stagione complicata, gli avversari che abbiamo davanti sono difficili, ma credo che noi ci siamo preparati bene, abbiamo portato la moto a Valencia subito dopo l’ultima gara del 2019, abbiamo portato un telaio abbastanza diverso da quello solito nostro e i primi commenti dei piloti sono stati abbastanza positivi. Nei prossimi test andremo ad approfondire. Anche dal punto di vista del motore abbiamo fatto degli sviluppi importanti, nei prossimi motori che spediremo a Sepang e in Qatar avremo qualche cavallo in più, ci sarà una carena nuova che proveremo presto, i regolamenti ci vincolano abbastanza ed è sempre più difficile trovare lo spazio per la fantasia, sicuramente siamo migliorati, bisogna vedere cosa abbiamo migliorato gli altri ed il primo test sarà proprio importante per questo“.

