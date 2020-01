Il Liverpool continua a macinare punti e vittorie, nel recupero della 18ª giornata contro il West Ham arriva il successo numero 23 in 24 incontri disputati.

Uno 0-2 firmato Salah e Oxlade-Chamberlain che non ammette repliche, permettendo così ai Reds di salire a +19 in classifica sul Manchester City, un distacco che Pep Guardiola non aveva mai incassato in campionato. Come se non bastasse, la squadra di Klopp ha battuto tutte e 19 le squadre del campionato affrontate in questa stagione, un record storico che il Liverpool non aveva mai centrato in Premier League. Prosegue dunque la marcia inarrestabile dei Reds che, continuando di questo passo, potrebbero addirittura vincere aritmeticamente il titolo a marzo.

