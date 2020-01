Mentre il mercato tiene accesi i riflettori sul suo futuro diviso tra Napoli e Roma, Matteo Politano finisce al centro anche del gossip, complice la sua relazione con Ginevra Sozzi.

Stando ad alcune foto pubblicate dal settimanale ‘Oggi’, si evince come l’attaccante dell’Inter abbia iniziato una nuova relazione con la bella pr 22enne, nota alle cronache rosa per aver avuto una relazione in passato con Paulo Dybala. Negli scatti della rivista, Politano appare in compagni della sua nuova fiamma e del cane Baloo, con una sigaretta in bella vista nella mano destra. Sarebbe stata proprio Ginevra a metter fine al matrimonio tra il giocatore italiano e la moglie Silvia Di Vincenzo, sposata nel 2018. Quest’ultima avrebbe scoperto del tradimento tramite un investigatore privato, ingaggiato dopo alcuni comportamenti strani messi in atto dal marito. Nelle ultime ore, Silvia pare abbia lanciato su Instagram un messaggio a Politano, lasciato ormai da un po’ di tempo: “non avere fretta di rendere ciò che ti è stato fatto, il tempo lo farà per te al momento giusto“.

Valuta questo articolo