Giornata dolorosa, ma anche di sorrisi per Paul Pogba, quella di ieri: il centrocampista francese si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico alla caviglia che lo terrà lontano dal campo da gioco per circa un mese, ma non sono mancati i momenti divertenti dall’ospedale.

Il giocatore del Manchester, ancora sotto effetto dell’anestesia, ha infatti pubblicato sui suoi profili social un video esilarante nel quale sembra ubriaco. “Sono ancora vivo e questa è una buona notizia. Non so se sto bene, non so neanche dove mi trovo. Mi hanno detto che sembro ubriaco ma non ho bevuto. In questo momento sono un po’ confuso. A Manchester? A Parigi? In Guinea? No, non sono ubriaco. Hanno messo qualcosa nel mio braccio e mi hanno detto di pensare a cose belle”, ha affermato Pogba, che poi, una volta smaltita l’anestesia, divertito, ha spiegato ai suoi fan di non essersi reso conto di nulla, ridendo di gusto riguardandosi in quello stato delirante.

