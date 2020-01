Brutte notizie per Paul Pogba: il giocatore del Manchester United è costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico. L’ex Juventus dovrà operarsi alla caviglia, come annunciato dal tecnico Solskjaer: “non è un problema grave, ma va operato. E’ la stessa caviglia che gli ha dato tanti fastidi negli ultimi mesi“. Pogba finirà sotto i ferri il prima possibile ed il suo ritorno in campo potrebbe essere già a febbraio.

