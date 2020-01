Super Lollobrigida fa centro e lo fa in grande stile. In attesa della Mass Start di domani la pattinatrice 28enne romana dell’Aeronautica Militare, impegnata oggi sui 3000 metri nella seconda giornata degli Europei su Singole Distanze di Heerenveen, ha conquistato una splendida medaglia di bronzo con la ciliegina del nuovo record italiano sulla distanza. Francesca, già ieri nella top ten dei 1500, ha concluso la sua gara in 4’01″66, personal best nonché proprio primato tricolore, migliorato di 1″09 rispetto a quello sempre da lei firmato nel dicembre 2017 a Calgary (4’02″75).

Un tempo, il suo odierno, superato soltanto dalla vincitrice olandese, Esmee Visser (3’59”15), e dalla russa Natalia Voronina, meglio dell’italiana per soli tre millesimi di secondo. Più che un rimpianto, però, a questa super Lollo resta l’orgoglio per una fantastica prestazione che le regala, tra le altre cose, un posto sul podio per la terza edizione consecutiva degli Europei.

“Questa settimana mi sono sempre sentita bene ma ieri purtroppo mi sono fatta prendere dalla foga e ho pattinato male. Ho provato a trasformare la rabbia per la brutta gara e così oggi ho cercato di rilassarmi al massimo: il podio mi rende molto contenta ma tengo soprattutto al personal best e al record italiano che è proprio la ciliegina sulla torta – le parole a fine gara di Francesca che poi pensa già alla Mass Start di domani – Devo riuscire a restare ancora tranquilla e a non fare lo stesso errore dei 1500“.

Sul ghiaccio olandese della Thialf la giornata porta in dote all’Italia altri tre piazzamenti da top ten. Noemi Bonazza (Fiamme Oro) è nona sui 3000 e firma il personal best in 4’04″92. Ottavo posto per Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) sui 5000 metri con il tempo di 6’16″88 davanti a Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), nono in 6’17″54. Più arretrato Michele Malfatti (S.C. Pergine), 14° in 6’26″62. Sui 500 metri undicesima posizione per Mirko Giacomo Nenzi (Fiamme Gialle), terminato sul traguardo con il tempo di 35″19 con Jeffrey Rosanelli (Sporting Club Pergine) invece 18° al debutto in 35″92.

Domani terza e ultima giornata di gare con i Team Pursuit, i 1000 metri e le Mass Start. Gli Europei vengono trasmessi tutti i giorni in diretta web su www.raisport.rai.it e Raiplay, quindi in differita ogni giorno a partire dalle 00.15 su Raisport.

