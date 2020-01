Si apre con il quinto posto del Team Sprint Maschile e una top ten conquistata da Francesca Lollobrigida sui 1500 metri il week-end dell’Italia di pista lunga agli Europei su Singole Distanze di Heerenveen, in Olanda. Sul ghiaccio della Thialf prime a scendere in pista, nella serata di oggi, le donne con la romana dell’Aeronautica Militare brava a chiudere decima in 1’57″15 davanti proprio alla compagna tricolore Noemi Bonazza (Fiamme Oro), undicesima con il tempo di 1’57″52. Un ottimo inizio a cui ha fatto seguito la gara maschile sempre sui 1500: qui il migliore della Nazionale allenata dal d.t. Marchetto è risultato Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), 13° in 1’47″65. Quindicesimo invece Francesco Betti (Fiamme Oro) con un crono di 1’48″28 e sedicesimo Alessio Trentini (V.G. Pergine), sul traguardo in 1’48″47. Proprio Betti e Trentini, insieme a Mirko Giacomo Nenzi (Fiamme Gialle), hanno portato il Team Sprint azzurro al quinto posto con un tempo finale di 1’22″60.

Nel programma di domani spazio a 500, 3000 femminili e 5000 maschili. Domenica invece previste le gare dei Team Pursuit, i 1000 metri e le Mass Start.

Gli Europei verranno trasmessi tutti i giorni in diretta web su www.raisport.rai.it e Raiplay, quindi in differita ogni giorno a partire dalle 00.15 su Raisport.

