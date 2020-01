Assegnati i primi titoli tricolori sulle singole distanze oggi a Baselga di Piné nella prima giornata dei Campionati Italiani 2020. Spettacolo sul ghiaccio dell’Ice Rink Piné dove si sono concluse le gare sui 500 metri, sui 1000 metri, sui 3000 femminili e sui 5000 maschili. Nelle distanze più brevi dominio al maschile targato Mirko Giacomo Nenzi (Fiamme Gialle): il 30enne veneto ha trionfato sui 500 in 36″03 davanti a David Bosa (Fiamme Oro, 36″41) ed Enrico Salino (Fisio Pro Team, 36″79), quindi anche sui 1000 con il crono di 1’12″01 ancora davanti a Bosa (1’12″19) con Francesco Betti (Fiamme Oro) terzo in 1’12″40.

Al femminile successo un po’ a sorpresa sui 500 per Yvonne Daldossi, campionessa italiana con il tempo di 40″21: alle sue spalle Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), seconda in 40″42, e terza Noemi Bonazza (Fiamme Oro) in 40″59. Sui 1000 si laurea campionessa la Lollobrigida, prima sul traguardo in 1’19″67 con pochissimo margine su Bonazza (1’19″85) con Daldossi terza (1’22″65). La fuoriclasse romana trionfa anche nei 3000 metri imponendosi con il tempo di 4’20″60 lasciandosi alle spalle Bonazza, seconda in 4’22″03, e Linda Rossi (Noale Ice), terza in 4’30″91. Sui 5000 maschili, infine, Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) ha avuto la meglio su Michele Malfatti (Fiamme Gialle), secondo in 6’35″47, e Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), terzo con il tempo di 6’42″45.

Questo il programma di gare delle due prossime giornate:

Sabato 18 gennaio

Inizio gare dalle 15: 1500 metri, 5000 metri femminili, 10.000 maschili senior

500 e 1000 metri categorie Junior A-B-C

300 e 500 metri categoria Junior D

Domenica 19 gennaio

Inizio gare dalle 9: 500 e 1000 metri categorie Junior A-B-C, 300 e 500 metri categoria Junior D

Mass Start senior

