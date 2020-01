Manca ormai pochissimo alla settimana dei Campionati Europei di Graz, in Austria, il primo grande appuntamento del pattinaggio di figura 2020 dopo una ricca ed esaltante prima parte di stagione. Dodici gli azzurri pronti a prendere parte alla rassegna continentale che prenderà il via mercoledì 22 gennaio fino alla chiusura prevista domenica 26 con il galà conclusivo. Questi gli atleti tricolori convocati per gli Europei: Alessia Tornaghi (Agorà), Gabriele Frangipani (Fiamme Oro), Daniel Grassl (Young Goose Academy), Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre), Guignard-Fabbri (Fiamme Azzurre), Ghilardi-Ambrosini (IceLab), Tessari-Fioretti (Icelab) e Della Monica-Guarise (Fiamme Oro).

Un mix di giovani talenti e pattinatori ormai esperti a cui l’Italia si affida con ottimismo. Al maschile, se Gabriele Frangipani avrà la chance di esordire sull’importante palcoscenico continentale dopo la vittoria dei campionati nazionali junior, molto ci si aspetta da Matteo Rizzo e Daniel Grassl. Il primo, dopo il bronzo un po’ a sorpresa della scorsa stagione a Minsk, ha confermato in questi ultimi mesi il suo standard con il terzo posto alla Cup of China e proverà a Graz a riscattare la sconfitta nei campionati tricolori di Bergamo puntando alla top 3. Grassl, campione nazionale in carica per il secondo anno di fila, andrà invece a caccia della top 5 dopo il sesto posto del 2019, magari coltivando anche il sogno di un podio; la partecipazione alla Finale di Junior Grand Prix a Torino, al di là della sfortuna con il pattino, ha ribadito il valore del 17enne altoatesino chiamato ora a un nuovo salto di qualità.

Al femminile a rappresentare l’Italia ci sarà la Tornaghi, terza nella tappa di Junior Grand Prix di Egna e portabandiera azzurra ai Giochi Olimpici Giovanili Invernali di Losanna in cui ha ben figurato ritoccando il personal best. Lei la punta di diamante di una squadra tricolore che punta a tornare nella top ten continentale. Tra le coppie di artistico Della Monica-Guarise proveranno a portare sul ghiaccio la loro versione migliore dopo le fatiche della prima parte di stagione dovute all’infortunio di Nicole. L’anno scorso arrivò per loro un bellissimo 4° posto: riconfermare la top 5 sarebbe un ottimo segnale. Ripetere la top ten a partire dalla nona posizione di Minsk sarà invece l’obiettivo di Ghilardi-Ambrosini, vice campioni nazionali.

Nella danza, infine, fari puntati su Guignard-Fabbri che a Graz proveranno l’assalto al primo podio continentale in carriera dopo il quarto posto della scorsa stagione. Oltre ai quasi insuperabili Papadakis-Cizeron, gli avversari restano i russi Stepanova-Bukin e Sinitsina-Katsalapov: impresa difficile ma non impossibile per il tandem delle Fiamme Azzurre. Tessari-Fioretti, seconda coppia tricolore, proveranno invece ad avvicinare la top ten.

Questo il programma di gare:

Mercoledì 22 gennaio

11.30: corto uomini

19.15: corto coppie di artistico

Giovedì 23 gennaio

12.00: rhythm dance

18.30: libero uomini

Venerdì 24 gennaio

11.30: corto donne

19.00: libero coppie di artistico

Sabato 25 gennaio

13.25: libero danza

18.30: libero donne

