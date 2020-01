I tabloid britannici hanno rilanciato nei giorni scorsi l’indiscrezione di un possibile addio della Mercedes alla Formula 1, una decisione da prendere nel breve volgere di pochi giorni, in seguito ad una presunta riunione dei vertici del Gruppo Daimler fissata per il prossimo 12 febbraio.

Voci smentite seccamente da Ola Kallenius, amministratore delegato del Gruppo, intervenuto per mettere a tacere queste indiscrezioni durante il ricevimento annuale dell’industria automobilistica tedesca a Berlino: “non c’è niente di vero“. Parole chiare e nette, che confermano dunque l’impegno della Mercedes in Formula 1 anche negli anni a venire, soprattutto a ridosso di un cambiamento epocale come quello previsto nel 2021.

Una situazione incresciosa quella venutasi a creare, che ha destabilizzato anche il personale della Mercedes, come rivelato da un dipendente: “siamo quasi due mila persone coinvolte nel programma Formula 1, duemila famiglie soggette ogni qualvolta viene pubblicata una notizia di questo tipo ad una pressione psicologica non indifferente“.

