E’ più grave del previsto l’infortunio occorso a Roberto Inglese durante il match con la Juventus, l’attaccante gialloblù infatti ha riportato una lesione alla coscia che potrebbe aver chiuso anzitempo la sua stagione.

Questo il comunicato del club: “Roberto Inglese, in seguito al trauma subito ieri sera durante la gara contro la Juventus, si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione miotendinea dei flessori della coscia destra. Nei prossimi giorni sarà eseguita una consulenza specialistica per la migliore scelta terapeutica”. Il Parma ha già iniziato a guardarsi intorno per trovare il sostituto di Inglese, bussando alla porta dell’Inter per Sebastiano Esposito. Al momento però i nerazzurri non hanno ancora deciso se cedere in prestito il giovane classe 2002, se ne riparlerà nei prossimi giorni.

