L’esperienza di Edinson Cavani con la maglia del Paris Saint-Germain è ormai giunta al capolinea, l’attaccante uruguaiano spinge per trasferirsi all’Atletico Madrid, ma difficilmente il club parigino lo lascerà partire in questa sessione di mercato.

L’ex Napoli andrà in scadenza di contratto a giugno 2020, dunque in estate potrà trasferirsi in Spagna a zero, ma i margini per anticipare la chiusura dell’operazione sembrano ridotti. Lo ha confermato Leonardo dopo la partita di Coupe de France tra PSG e Lorient: “abbiamo sempre detto le stesse cose su Cavani. Abbiamo sperato rimanesse, ma ora ci ha chiesto di partire. Stiamo studiando la situazione. Abbiamo avuto un’offerta dall’Atlético Madrid, ma non è congrua al valore del giocatore”.

