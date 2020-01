Situazione delicata in casa Paris Saint-Germain, ma non per quanto riguarda l’ambito sportivo. I giocatori del club parigino infatti sono stati presi di mira dai ladri, l’ultimo in ordine di tempo è stato Marquinhos, che ha subito domenica sera un tentativo di rapina presso la sua villa nel comune Le Vésinet.

Impegnato nel match di Ligue 1 tra PSG e Monaco, il difensore brasiliano è venuto a conoscenza dell’accaduto solo dopo la partita e, fortunatamente per lui, la guardia di sicurezza è riuscita a mettere in fuga i quattro malviventi incappucciati, chiamando la polizia. “Sono in corso le indagini per identificare questi ladri – le parole di una fonte all’Equipe – sapevano di essere venuti a rapinare Marquinhos? Nessuno può confermarlo. Potrebbero aver già agito in questo settore”. Dal 2018 ad oggi sono già cinque i calciatori del Paris Saint-Germain rapinati, a subire i danni peggiori è stato Thiago Silva, che ha denunciato un furto di quasi un milione di euro tra gioielli e pelletteria.

