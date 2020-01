L’esperienza di Ernesto Valverde sulla panchina del Barcellona sembra essere arrivata al capolinea, il club blaugrana sta infatti cercando un sostituto e, fino a questo momento, ha incassato i ‘no’ di Xavi e Koeman.

Secondo i media spagnoli, in cima alla lista ci è finito adesso Mauricio Pochettino, libero dopo l’ultima avventura al Tottenham, conclusasi con un esonero. L’argentino spera in una chiamata del Barcellona, nonostante in passato si sia lasciato andare ad alcune affermazioni che non sono affatto piaciute ai tifosi: “non allenerò mai il Barcellona e l’Arsenal perché sono molto legato all’Espanyol e al Tottenham. Sono cresciuto al Newell’s Old Boys e non guiderò mai il Rosario Central. Preferisco lavorare nella mia fattoria in Argentina anziché allenare certi club”.

Frasi che Pochettino dovrà certamente rimangiarsi per sedersi sulla panchina blaugrana, a meno che non decida di rifiutare questa proposta: a quel punto si dimostrerebbe un campione di coerenza in un mondo, come quello del calcio, pieno zeppo di dietrofront.

