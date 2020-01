Francesca Piccinini torna in campo, lo fa all’età di 41 anni con Busto Arsizio in Serie A1 femminile. E’ durata pochi mesi la decisione di ritirarsi, oggi l’azzurra comincia una nuova avventura per strappare un posto con la Nazionale Italiana ai prossimi Giochi di Tokyo 2020.

Felice ed entusiasta la Piccinini dopo l’annuncio del suo arrivo alla UYBA: “ho grandi obiettivi e stimoli, l’entusiasmo è quello della ragazzina che esordì in serie A a 14 anni. Sono pronta ad accogliere questa sfida insieme a un club che ho sempre stimato molto“. Francesca Piccinini vestirà la maglia numero 12 che l’ha resa celebre, mettendosi a disposizione di coach Lavarini già domenica nella trasferta a Chieri.

Soddisfatto anche il presidente Giuseppe Pirola, che ha accolto con entusiasmo la Piccinini: “i colloqui avuti con Francesca mi hanno convinto della bontà della sua scelta di tornare a giocare: vedo nelle sue parole e nei suoi occhi la voglia di sorprendere ancora, attraverso un percorso di lavoro insieme a noi. Non solo, ho percepito da subito la volontà della giocatrice di entrare nel mondo Uyba quasi ‘in punta di piedi’, senza rompere gli equilibri della squadra, ma per trovare il prima possibile la migliore forma ed aiutare il team a raggiungere gli obiettivi stagionali“.

