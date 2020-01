GIRONE B

Inizia con il piede giusto il 2020 della LPM Bam Mondovì, che nella prima gara dell’anno, regola per 3-1 la Sigel Marsala, consolidando così il secondo posto in classifica. Seppur orfane di Elina Rodriguez, impegnata con la nazionale argentina nel torneo per la qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo, le ragazze di Delmati hanno sfruttato la buona vena realizzatrice di Zanette e Tanase, autrici di 21 e 19 punti.

In casa Sigel non sono bastati i 23 punti di Dahlke e aver lottato in tutti i parziali, per evitare di uscire dalla trasferta del Pala Manera a mani vuote. Oggi tutte le altre formazioni in campo per chiudere il programma della 16^ giornata.

CAMPIONATO DI SERIE A2 FEMMINILE

IL PROGRAMMA DELLA 16^ GIORNATA

GIRONE A

Domenica 5 gennaio, ore 17.00

Volley Soverato – Omag S.G. Marignano ARBITRI: Vecchione-Morgillo

Itas Città Fiera Martignacco – Green Warriors Sassuolo ARBITRI: Giglio-Piperata

Club Italia Crai – Eurospin Ford Sara Pinerolo ARBITRI: Traversa-Jacobacci

Geovillage Hermaea Olbia – Cda Talmassons ARBITRI: Toni-Caretti

Cuore di Mamma Cutrofiano – Exacer Montale ARBITRI: Zingaro-Colucci

GIRONE B

Sabato 4 gennaio, ore 20.30

LPM BAM Mondovì – Sigel Marsala 3-1 (25-20, 20-25, 25-19, 25-23)

Domenica 5 gennaio, ore 17.00

Acqua&Sapone Roma Volley Club – Barricalla Cus Torino ARBITRI: Giorgianni-Bellini

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio – Conad Olimpia Teodora Ravenna ARBITRI: Marconi-Sabia

P2P Smilers Baronissi – Roana CBF H.R. Macerata ARBITRI: Cavalieri-Palumbo

Delta Informatica Trentino – Futura Volley Giovani Busto Arsizio ARBITRI: Serafin-Scotti

LE CLASSIFICHE

GIRONE A

Omag S.Giov. In Marignano 42; Volley Soverato 32; Eurospin Ford Sara Pinerolo 27; Club Italia Crai 21; Itas Città Fiera Martignacco 20; Geovillage Hermaea Olbia 19; Cda Talmassons 17; Cuore Di Mamma Cutrofiano 17; Exacer Montale 16; Green Warriors Sassuolo 14.

GIRONE B

Delta Informatica Trentino 41; Lpm Bam Mondovì* 33; Conad Olimpia Teodora Ravenna 28; Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 25; Roana Cbf H.R. Macerata 23; Futura Volley Giovani Busto Arsizio 23; Barricalla Cus Torino 22; Acqua & Sapone Roma Volley Club 13; P2P Smilers Baronissi 10; Sigel Marsala* 10.

*una partita in più

