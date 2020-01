L’ultima giornata di regular season dei due gironi A e B di Serie A2, giocata domenica scorsa, ha decretato sia le composizioni delle due pool, “Promozione e “Salvezza”, che le magnifiche otto che mercoledì sera parteciperanno ai quarti di Coppa Italia di A2, tutti in programma alle ore 20.30. Ad eccezione delle due capoliste nei rispettivi gironi, sono molte le squadre che hanno strappato il pass proprio nell’ultimo turno di campionato.

La prima classificata del Girone A, la Omag San Giovanni in Marignano, con 50 punti raccolti in campionato sui 54 disponibili e reduce dal tie-break vittorioso in casa su Olbia, ospiterà al Palazzetto dello Sport la rivelazione del Girone B, la Futura Volley Giovani Busto Arsizio, che col la netta vittoria esterna a Marsala, ha conservato la quarta ed ultima posizione utile. La squadra di Lucchini, è infatti l’unica neopromossa in Serie A2 a partecipare ai quarti di finale, e per quanto la Omag avrà sicuramente i favori del pronostico, potendosi giocare la sfida davanti al pubblico amico, le bustocche hanno dimostrato fin qui di poter impensierire chiunque, vedasi la netta vittoria casalinga sulla capolista Trento di dicembre. “Fino a ieri pensare di essere ai quarti di Coppa Italia sembrava un traguardo impossibile, – commenta coach Matteo Lucchini – ora che li abbiamo raggiunti abbiamo voglia di giocarci in pieno questa chance. Vogliamo dare tutto perchè sappiamo di incontrare una squadra di altissimo livello, e questo ci stimola: testeremo il nostro rendimento contro una squadra attrezzata per la promozione e completa in ogni reparto, ma già in altre occasioni siamo stati in grado di mettere in difficoltà altri top team. La Coppa Italia fa parte anche del nostro recente passato, siamo intenzionati a provarci e a continuare a sognare“.

Discorso analogo per l’altra capolista del Girone B, la Delta Informatica Trentino, che ha raccolto un solo punto in meno rispetto a Saguatti e compagne, ed arriva dalla netta vittoria in casa di Mondovì, che oltre a ribadire il primato, rappresenta un’ulteriore iniezione di fiducia per Fondriest e compagne. A provare l’impresa di espugnare il Sanbapolis mercoledì sera – sempre vittoriose le trentine in questa stagione tra le mura amiche – sarà la Itas Città Fiera Martignacco, che si è guadagnata l’accesso alla pool Promozione e l’accesso in Coppa grazie al successo del Centro Pavesi di tre giorni fa, battendo al tie-break il Club italia in un autentico scontro diretto. Tra le fila delle friulane ci saranno diversi ex della sfida: l’allenatore delle friulane Marco Gazzotti ha allenato la Delta Informatica nelle prime due stagioni in serie A2, mentre freschissima ex è la palleggiatrice della Itas Roberta Carraro, a Trento fino alla scorsa stagione. Assente della sfida sarà la palleggiatrice Elisa Moncada. “Martignacco è una squadra che vanta un ottimo affiatamento e gioca una pallavolo corale, molto tecnica e che coinvolge con grande continuità anche i centrali – spiega Matteo Bertini, tecnico della Delta Informatica Trentino – Centrando il quarto posto ha ottenuto un grandissimo traguardo ed ora potrà affrontare questa sfida con grande serenità e senza particolari pressioni. C’è stato poco tempo per preparare la sfida ma siamo pronti: sarà importante aggredire l’avversario e imporre il nostro gioco, come è accaduto domenica a Mondovì grazie soprattutto ad una battuta molto incisiva. Non possiamo e non vogliamo nasconderci, l’obiettivo è quello di raggiungere la finale”.

Al PalaManera di Mondovì andrà in scena il derby piemontese che mette di fronte l’LPM BAM Mondovì e l’Eurospin Ford Sara Pinerolo, entrambe sconfitte nell’ultimo turno di campionato in casa, rispettivamente da Trento e Talmassons, ma che hanno mantenuto le proprie posizioni in classifica. Le pumine potranno contare sul proprio caloroso pubblico per questa sfida delicata, così come sottolinea Silvia Agostino nella presentazione della sfida: “È sicuramente positivo poter giocare in casa una sfida così importante come il quarto di finale di Coppa Italia. Abbiamo l’occasione di poterci rifare in poco tempo della prestazione poco brillante di domenica, quindi questo è quello che mi auguro di vedere, per noi e per i nostri tifosi che sono sempre al nostro fianco! Quindi invito tutti i monregalesi a sostenerci in questa nuova battaglia perché dagli spalti ci serve anche loro aiuto!”

“Come tutti abbiamo solo due giorni per fare le opportune riflessioni sull’ultima gara di regular season passare l’attenzione al match di Mondovì e preparare la gara – analizza il Coach dell’Eurospin Michele Marchiaro – Prepararla però con molta attenzione perché, per quanto sia difficile giocare fuori casa un turno secco, abbiamo solo questa carta da giocarci e rischieremo il tutto per tutto su questa partita. L’obiettivo, ovviamente, è andare a Mondovì e mettere giù il massimo possibile. Abbiamo voglia e fame di andare avanti. In queste settimane sarebbe interessante incrementare gli scontri di alto livello, ci porterebbe ad una crescita per noi necessaria. Mondovì è una squadra che conosciamo abbastanza bene, l’abbiamo vista in amichevole anche se mancava la straniera Rodriguez. La cosa che colpisce di più è la potenza fisica, i centimetri e le quote, senza dimenticare l’interpretazione iperaggressiva del servizio. Da questo punto di vista è molto simile a Talmassons, ultima formazione che abbiamo incontrato. Sono una squadra solida, consolidata negli anni. Il libero Agostino, Rebora, Tonello e Zanette sono l’anima di questo gruppo e insieme alla giovane e talentuosa regista Scola e le bande Rodriguez e Tanase fanno dell’attacco la loro arma principale. Per uscire vincenti da un campo del genere dovremo mettere giù una correlazione muro-difesa degna di questo nome, senza questo difficilmente puoi pensare di andare a Mondovì e portare a casa il risultato. Lavoreremo, nel poco tempo che abbiamo a disposizione, su questo”. Ex della sfida Viola Tonello, protagonista con la maglia di Pinerolo in B1 dal 2014 al 2016.

Ultimo, ma non meno importante, sarà il quarto di finale che al PalaScoppa metterà di fronte Volley Soverato e Conad Olimpia Teodora Ravenna. Le ragazze di Coach Napolitano, hanno mantenuto il secondo posto alle spalle di San Giovanni in Marignano, battendo domenica scorsa Montale per 3-1, mentre le ragazze di Bendandi arrivano dalla brutta sconfitta di Torino con Barricalla, che non ha però determinato variazioni in classifica, mantenendo la terza piazza alla fine della regular season nel girone B. Ex della sfida saranno Costanza Manfredini e Ludovica Guidi, protagoniste con la maglia di Soverato rispettivamente nella stagione 2016-17 e 2018-19. Chi vince tra le due compagini, andrà a scontrarsi con la vincente tra Trento e Martignacco.

COPPA ITALIA A2

IL PROGRAMMA DEI QUARTI DI FINALE

Mercoledì 22 gennaio, ore 20.30

Omag S.G. Marignano – Futura Volley Giovani Busto Arsizio ARBITRI: Chiriatti-Giglio

LPM BAM Mondovì – Eurospin Ford Sara Pinerolo ARBITRI: Brunelli-Marconi

Delta Informatica Trentino – Itas Città Fiera Martignacco ARBITRI: Pasin-Nava

Volley Soverato – Conad Olimpia Teodora Ravenna ARBITRI: Pasciari-Autuori

LE CLASSIFICHE FINALI

GIRONE A

Omag S.Giov. In Marignano 50; Volley Soverato 38; Eurospin Ford Sara Pinerolo 33; Itas Città Fiera Martignacco 25; Geovillage Hermaea Olbia 24; Club Italia Crai 24; Cuore Di Mamma Cutrofiano 23; Cda Talmassons 21; Exacer Montale 18; Green Warriors Sassuolo 14.

GIRONE B

Delta Informatica Trentino 49; Lpm Bam Mondovì 33; Conad Olimpia Teodora Ravenna 32; Futura Volley Giovani Busto Arsizio 30; Barricalla Cus Torino 28; Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 28; Roana Cbf H.R. Macerata 26; Acqua & Sapone Roma Volley Club 18; P2P Smilers Baronissi 16; Sigel Marsala 10.

LA FORMULA

Alla Coppa Italia di Serie A2 si qualificano le prime 4 squadre del Girone A e le prime 4 squadre del Girone B al termine della Regular Season. Tali 8 formazioni si affrontano su due turni a eliminazione diretta prima della finale, che sarà disputata contestualmente alla finale della Coppa Italia di Serie A1. I quarti di finale si disputeranno secondo accoppiamenti: 1^ Gir. A vs 4^ Gir. B, 2^ Gir. A vs 3^ Gir. B, 2^ Gir. B vs 3^ Gir. A, 1^ Gir. B vs 4^ Gir. A. Le vincenti si qualificheranno alle semifinali, sempre da disputarsi su gara unica e in casa delle migliori classificate al termine della Regular Season.

Date:

Quarti di finale: mercoledì 22 gennaio

Semifinali: domenica 26 gennaio

Finale: domenica 2 febbraio

