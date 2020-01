GIRONE A

Torna in campo la Serie A2, tutte le formazioni pronte e concentrate per la volata finale che il 19 gennaio emetterà i primi verdetti della stagione.

Incroci d’alta quota per le prime quattro della classe, la Omag San Giovanni in Marignano, dovrà riscattare il primo stop stagionale sul difficile campo di Soverato, calabresi in buona salute e reduci dalla vittoria al tie break contro il Club Italia. Le ragazze di Bellano, quarta in classifica con 21 punti, ancora tra le mura amiche del Centro Pavesi, incroceranno l’Eurospin Ford Pinerolo per cercare di rimanere nelle zone nobili della classifica.

La sfida tra Olbia, reduce da ben 4 successi consecutivi e Cda Talmassons decreterà chi potrà giocarsi le chances “Play Off” nelle ultime giornate di regular season. Chiudono il programma del girone Cutrofiano – Montale e Martignacco – Sassuolo.

GIRONE B

Passa da Trento la prova del “nove” per la Futura Volley Giovani Busto Arsizio, le bustocche sono in piena corsa Play Off dopo aver collezionato, nel girone di ritorno, ben 5 vittorie e 1 sola sconfitta al tie break, tuttavia le ragazze di Bertini vorranno riscattare la sconfitta subita nella gara d’andata., unica “macchia” in una stagione quasi perfetta.

La P2P Smilers Baronissi proverà, contro Macerata, a bissare al S.Antonio di Pontecagnano, la bella vittoria di Marsala, Sorelle Ramonda Ipag Montecchio dopo l’inaspettato stop di Roma proveranno ad agganciare le romagnole della Conad Olimpia Ravenna che precedono proprio le vicentine di sole 3 lunghezze in classifica.

Mondovì-Marsala e l’interessante sfida in chiave Play Off tra Acqua&Sapone Roma Volley Club e Barricalla Cus Torino gli altri incontri di giornata.

CAMPIONATO DI SERIE A2 FEMMINILE

IL PROGRAMMA DELLA 16^ GIORNATA

GIRONE A

Domenica 5 gennaio, ore 17.00

Volley Soverato – Omag S.G. Marignano ARBITRI: Vecchione-Morgillo

Itas Città Fiera Martignacco – Green Warriors Sassuolo ARBITRI: Giglio-Piperata

Club Italia Crai – Eurospin Ford Sara Pinerolo ARBITRI: Traversa-Jacobacci

Geovillage Hermaea Olbia – Cda Talmassons ARBITRI: Toni-Caretti

Cuore di Mamma Cutrofiano – Exacer Montale ARBITRI: Zingaro-Colucci

GIRONE B

Sabato 4 gennaio, ore 20.30

LPM BAM Mondovì – Sigel Marsala ARBITRI: Fontini-Usai

Domenica 5 gennaio, ore 17.00

Acqua&Sapone Roma Volley Club – Barricalla Cus Torino ARBITRI: Giorgianni-Bellini

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio – Conad Olimpia Teodora Ravenna ARBITRI: Marconi-Sabia

P2P Smilers Baronissi – Roana CBF H.R. Macerata ARBITRI: Cavalieri-Palumbo

Delta Informatica Trentino – Futura Volley Giovani Busto Arsizio ARBITRI: Serafin-Scotti

LE CLASSIFICHE

GIRONE A

Omag S.Giov. In Marignano 42; Volley Soverato 32; Eurospin Ford Sara Pinerolo 27; Club Italia Crai 21; Itas Città Fiera Martignacco 20; Geovillage Hermaea Olbia 19; Cda Talmassons 17; Cuore Di Mamma Cutrofiano 17; Exacer Montale 16; Green Warriors Sassuolo 14.

GIRONE B

Delta Informatica Trentino 41; Lpm Bam Mondovì 30; Conad Olimpia Teodora Ravenna 28; Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 25; Roana Cbf H.R. Macerata 23; Futura Volley Giovani Busto Arsizio 23; Barricalla Cus Torino 22; Acqua & Sapone Roma Volley Club 13; P2P Smilers Baronissi 10; Sigel Marsala 10.

