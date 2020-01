Dopo il turno infrasettimanale, torna nuovamente in campo la Serie A1 Femminile, con il primo weekend sui campi del 2020, nel quale si disputa la 15^ giornata di Campionato, ed il turno si è aperto stasera con il match del PalaGeorge di Montichiari che metteva di fronte la Banca Valsabbina Millenium Brescia, reduce dall’importantissima vittoria conquistata a Caserta, e l’ Igor Gorgonzola Novara, anch’essa vittoriosa nel turno infrasettimanale con la vittoria in rimonta trovata nel derby piemontese casalingo con Cuneo. Le azzurre di Massimo Barbolini, al terzo posto in classifica, cercano la quinta gioia consecutiva, consolidare il terzo posto e mantenersi in scia a Busto Arsizio, mentre le leonesse di Enrico Mazzola, alla loro centesima gara nella massima serie proprio stasera, provano a replicare la vittoria dell’andata ed a trovare continuità di risultati.

Subito in campo – così come era stato tre giorni fa a Caserta – i due neo acquisti bresciani Bechis e Degradi, con Francesca Parlangeli che torna a vestire la maglia verde da libero che aveva lasciato a Federica Biganzoli per un affaticamento nella trasferta casertana, mentre le gaudenziane confermano il sestetto col quale hanno superato Cuneo, con Veljković a far coppia con capitan Chirichella al centro.

Dopo una prima fase punto-punto, Novara trova il break sul 14-10, e mantiene il vantaggio fino a chiudere la prima frazione sul 25-19. La reazione delle leonesse non si fa attendere, e nel secondo parziale si portano subito in vantaggio sull’11-8. Vantaggio che viene gestito fino al 18-15, dove si spengono le giallonere e risorgono le azzurre, che col turno al servizio di Gorecka ed il punto di Hancock ribaltano la situazione, trovando il sorpasso sul 21-20, per poi chiudere il set sul 25-22 grazie a due errori di casa.

Chirichella e compagne comandano subito le ostilità nel terzo set sull’ 11-6, Mingardi prova a rispondere colpo su colpo, e con l’ace di Degradi le lombarde si riportano sotto 15-12, con Barbolini che ferma il gioco. Le piemontesi rimettono subito le cose in chiaro alla ripresa, con l’ace di Brakocevic e la pipe di Courtney per il 18-12. Brescia non molla, e dopo lo scambio più bello e combattuto di tutta la partita, si riporta sotto fino al 19-17; quando l’aggancio sembra cosa fatta, Novara trova il colpo di coda, e chiude set e partita sul definitivo 21-25.

Quinta vittoria consecutiva per Novara, che consolida il terzo posto in classifica e si porta a 32 punti, subito dietro a Busto Arsizio. Brescia rimane a quota 16 nonostante la buona prestazione, e potrà ancora avere il supporto del pubblico amico domenica prossima, quando saranno proprio le bustocche a far visita al PalaGeorge per il derby lombardo della terza giornata di ritorno.

Il 15^ turno di campionato proseguirà domenica pomeriggio con le altre sei partite in programma: la capolista Imoco Volley Conegliano torna al PalaVerde di Villorba per continuare la sua corsa in campionato, ospitando la Lardini Filottrano, sconfitta in casa con Bergamo alla prima del nuovo anno. Trasferte insidiose in terra piemontese per le inseguitrici Unet E-Work Busto Arsizio e Savino del Bene Scandicci, che faranno visita rispettivamente a Reale Mutua Fenera Chieri e Bosca San Bernardo Cuneo, con le farfalle che scenderanno in campo potendo contare anche sul contributo del neo acquisto, la Regina del Volley Francesca Piccinini, mentre le toscane proveranno a sfatare il tabù cuneese che le vede sempre sconfitte dalle gatte biancorosse. Derby lombardo da non perdere quello tra Zanetti Bergamo e Saugella Monza, mentre l’èpiù Pomì Casalmaggiore vorrà tornare a correre in campionato dopo la battuta d’arresto a Scandicci, ospitando la Bartoccini Fortinfissi Perugia, che ha trovato la vittoria al tie-break su Chieri mercoledì scorso. Al Mandela Forum infine, la sfida tra Il Bisonte Firenze e la Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta, entrambe alla ricerca di sbloccare la classifica da diversi turni.

