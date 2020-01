Sarà Trieste la sede della Finale Scudetto 2020, il gran finale della stagione di volley femminile di Serie A. L’annuncio giunge oggi, martedì 14 gennaio, nel Palazzo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e fissa sulle agende di tutti i tifosi e appassionati un appuntamento imperdibile: sabato 9 maggio, alle ore 18.00 , l’Allianz Dome ospiterà la sfida che metterà in palio il titolo di Campione d’Italia.

La formula del Campionato di Serie A1 prevede, infatti, che il tricolore sarà assegnato in una finale ‘secca‘, tra le due squadre che avranno superato le fasi precedenti dei Play Off. L’arena da 7000 posti, una delle più moderne e funzionali d’Italia, che nel 2014 ospitò alcune gare del Mondiale femminile, vedrà affrontarsi stelle italiane e internazionali in un contesto altamente spettacolare.

Il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, il Direttore Generale di Master Group Sport Antonio Santa Maria e la Responsabile Relazioni Esterne, Eventi e Comunicazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile Consuelo Mangifesta testimoniano il primo ‘contatto’ tra la città e la Finalissima del 9 maggio.

La partita più importante della stagione godrà di un palcoscenico altrettanto prestigioso: la Finale Scudetto sarà trasmessa in diretta su Rai Due, fatto assolutamente straordinario che sottolinea una volta di più l’eccezionalità dell’evento e il livello di popolarità raggiunto dalla pallavolo di Serie A Femminile, che ogni settimana raccoglie centinaia di migliaia di spettatori su Rai Sport e sul web.

