Lo abbiamo visto in Italia con le maglie di Juventus, Roma, Inter, Fiorentina, Atalanta e Lecce, poi in tv con ‘Ballando con le stelle’ e in giro per il mondo con la sua rockband ‘Barrio Viejo’, ma Pablo Daniel Osvaldo è pronto nuovamente a stupire. No, non un’altra carriera differente, ma un ritorno alle origini: l’attaccante italo-argentino tornerà a giocare a calcio. Osvaldo ha infatti annunciato di voler mettere da parte la sua carriera musicale e di essere pronto a vestire la maglia del Banfield nei prossimi giorni.

Valuta questo articolo