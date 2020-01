Il 2020 della Ducati si prospetta grintoso e aggressivo: il team di Borgo Panigale ha svelato oggi nuova Desmosedici Gp, con un look aggressivo per una stagione rock. Anno di cambiamenti per Andrea Dovizioso: il forlivese ha deciso di cambiare soprannome e stampare sul lato b della sua tuta la parola “Undaunted“, ovvero imperterrito. “I cambiamenti vengono fatti quando c’è un senso. Ho lavorato con il mio ex fisioterapista e artista soprannominato ‘Grizzly’. Ha tante idee, mi conosce bene e quando hai voglia di fare i cambiamenti lui ha le idee giuste. Sia il nome sul sedere, il font del numero, il casco. Il numero deriva da quello usato sulla moto da cross. Mi piaceva ed è per quello che lo abbiamo cambiato“, ha affermato a Motorsport.

Anche il casco presenta una nuova grafica, con due occhi rossi sopra la testa: “il senso del casco… Se andate a leggere chi era Pegasus che andava in onda nel 1986, quando sono nato io. Era un cavallo alato, bianco. Continua il discorso e il senso dei cavalli. Esteticamente poteva venire bene e Starline ha fatto un grande lavoro. Non sarà facile capire che è il casco di Pegasus a causa degli sponsor, ma gli occhi si vedranno particolarmente bene e penso che in tv sarà bello“.

Non poteva poi mancare un commento sul futuro: nel 2020 infatti scadrà il contratto di Andrea Dovizioso ed il mercato piloti si farà sicuramente interessantissimo durante la stagione. “Nel mercato tutto potrà succedere. Non è il momento di parlarne. Quello che conta sono i risultati in pista e devo focalizzarmi su questo. Lo sto facendo da metà dicembre e poi mi concentrerò sulla moto in Malesia. Quello sarà un momento importante perché si ripercuoterà sulla stagione. Per il resto si vedrà. Per tutti, piloti e case. E’ un mercato molto aperto in cui può succedere di tutto, oppure no. Ma sinceramente ora non mi cambia nulla“, ha spiegato Dovizioso.

