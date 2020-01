Milan e Inter hanno incontrato nuovamente l’amministrazione comunale presentando i progetti di Populous e Manica per la realizzazione del nuovo San Siro. Nei nuovi lavori è presente una riduzione delle volumetrie extrastadio e una rifunzionalizzazione del vecchio impianto che, nei piani originali delle due società sarebbe stato demolito.

Nella nota pubblicata dalle due società si legge: “tali ipotesi (i nuovi progetti, ndr), in ottemperanza alle indicazioni dell’Amministrazione Comunale e come convenuto nel precedente incontro, prevedono una rifunzionalizzazione del Meazza destinandolo prevalentemente a funzioni sportive di base e a funzioni di intrattenimento per far vivere il distretto di San Siro 365 giorni all’anno, in ottica di servizio e beneficio per la cittadinanza”.

Il vecchio stadio Meazza ‘vivrà’ comunque grazie alla conservazione di alcuni elementi iconici e, soprattutto, diventerà una cittadella sportiva aperta ai tifosi e al pubblico. “I club – si legge nella nota – proseguiranno nell’approfondimento tecnico ed economico delle ipotesi progettuali presentate, sempre in coerenza con le linee guida indicate dal Comune”.

