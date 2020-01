Meno di un mese fa vi abbiamo parlato delle novità relative al Codice della Strada discusse alla camera. Tante importanti modifiche, tese a garantire sicurezza e fruibilità delle strade a tutti noi, ma a quanto pare tali modifiche sono ben lontane dall’entrare in vigore.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, il dipartimento del Tesoro ha fatto sapere che le novità legate al Codice della Strada sarebbero troppo costose per le casse del Ministero. Alcune delle misure discusse, come ad esempio le cinture di sicurezza obbligatorie su ogni sedile degli scuolabus, oppure l’obbligo dei Comuni di delimitare le zone scolastiche, con limite massimo della velocità a 30 km/h, potrebbero restare solo ipotesi. Ancora una volta dunque una brusca frenata, mancherebbero le coperture per mettere in atto queste ed altre modifiche al Codice della Strada.

