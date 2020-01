Marc Marquez ha ammesso nei giorni scorsi di aver dovuto fare i conti con un recupero più difficile del previsto dopo l’intervento alla spalla dello scorso 27 novembre. Nonostante ciò, però, l’otto volte campione del mondo non ha intenzione di mollare e vuole arrivare in condizioni decenti ai prossimi test invernali, in programma per i primi di febbraio a Sepang.

Il pilota della Honda sta lavorando sodo in palestra e, oggi, ha fatto la sua prima apparizione in pista. Marquez, però, non ha guidato una moto, bensì un kart: “nuovi stimoli per la spalla. Primo giorno di kart! 😁“, ha scritto sui social a corredo di alcuni scatti del suo allenamento.



