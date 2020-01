Ieri Jorge Lorenzo aveva acceso la curiosità dei propri followers, pubblicando sui social la foto di un’automobile coperta dietro una tenda.

In molti hanno immaginato si trattasse di un gioiellino, ma nessuno si sarebbe potuto aspettare effettivamente di che ‘mostro’ si trattasse. Oggi il maiorchino ha postato su Instagram un video per svelare a tutti la sua nuova macchina, una Pagani Huayra Roadster costruita in soli 100 esemplari e per la quale ha aspettato 2 anni per averla. Queste le parole di Lorenzo a corredo della clip: “Ho dovuto aspettare oltre due anni ma l’attesa è valsa la pena! Orgoglioso di essere uno dei 100 proprietari di questo capolavoro su ruote chiamato Pagani Huayra Roadster. Grazie Horacio e tutto il tuo team per questa esperienza indimenticabile, mi hai reso molto felice“.

>>> CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO <<<

Valuta questo articolo