Classifica WTA lievemente variata in attesa degli scossoni che potranno dare gli Australian Open. Nella Top10 femminile c’è stato un avvicendamento al terzo posto in classifica, con la Halep che ha sopravanzato Osaka. Stabile al vertice invece l’australiana Barty, vittoriosa oggi al primo turno in quel di Melbourne.

Questa la nuova classifica WTA: 1. Ashleigh Barty (Aus) 8017 (–) 2. Karolina Pliskova (Cze) 5940 (–) 3. Simona Halep (Rou) 5561 (+1) 4. Naomi Osaka (Jpn) 5496 (-1) 5. Elina Svitolina (Ukr) 5075 (–) 6. Bianca Andreescu (Can) 4935 (–) 7. Belinda Bencic (Sui) 4675 (–) 8. Petra Kvitova (Cze) 4436 (–) 9. Serena Williams (Usa) 4215 (–) 10. Kiki Bertens (Ned) 4165 (–)

Cosi’ le italiane: 96. Jasmine Paolini 691 (-2) 102. Camila Giorgi 654 (+1) 151. Giulia Gatto-Monticone 391 (-1) 154. Martina Trevisan 384 (–) 175. Elisabetta Cocciaretto 351 (-3) 191. Sara Errani 313 (-2) 198. Martina Di Giuseppe 297 (-2) 293. Martina Caregaro 190 (–) 312. Stefania Rubini 173 (-1) 313. Bianca Turati 172 (-1)

