Gli Australian Open sono iniziati questa notte, con qualche sorpresa già andata in scena, come l’eliminazione di Shapovalov e Coric, due giovani promesse già a casa dopo il primo turno. Facciamo però un passo indietro andando ad analizzare la classifica ATP, di poco variata dopo la scorsa settimana di gare. Nessuna variazione in Top10, dato che la maggior parte dei tennisti di vertice non ha giocato alcun torneo nella passata settimana. Perde invece tre posizioni Sinner, a causa delle sconfitte premature dei giorni scorsi che hanno permesso ad altri tennisti di sopravanzarlo.

Questa la nuova classifica ATP: 1. Rafael Nadal (Esp) 10235 (–) 2. Novak Djokovic (Srb) 9720 (–) 3. Roger Federer (Sui) 6590 (–) 4. Daniil Medvedev (Rus) 5960 (–) 5. Dominic Thiem (Aut) 5890 (–) 6. Stefanos Tsitsipas (Gre) 5375 (–) 7. Alexander Zverev (Ger) 3345 (–) 8. Matteo Berrettini (Ita) 2870 (–) 9. Roberto Bautista Agut (Esp) 2630 (–) 10. Gael Monfils (Fra) 2565 (–) Cosi’ gli altri italiani: 12. Fabio Fognini 2310 (–) 53. Lorenzo Sonego 990 (-1) 74. Stefano Travaglia 730 (+1) 77. Marco Cecchinato 710 (-1) 82. Jannik Sinner 671 (-3) 85. Andreas Seppi 646 (-1) 95. Salvatore Caruso 586 (-1) 114. Thomas Fabbiano 484 (-1) 116. Paolo Lorenzi 480 (-2)

Valuta questo articolo