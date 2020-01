La Classifica ATP ha subito qualche variazione a seguito dell’ATP Cup. Come noto, Novak Djokovic ha chiuso il torneo alla grande, vincendo il titolo e battendo Rafa Nadal nell’atto finale, avvicinandosi dunque alla vetta della classifica. Il serbo ha infatti messo in carniere 660 punti in questa settimana, contro i 250 del capoclassifica Nadal.

Balzo in avanti per Medvedev, il quale ha superato Thiem alla posizione numero 4 del seeding, avvicinandosi pericolosamente a Federer sito alla numero 3 al momento. Tutto fermo per quanto concerne gli azzurri Berrettini (nonostante non abbia giocato in settimana) e Fognini, rispettivamente numero 8 e 12 del seeding. La vittoria di Doha infine ha fatto sorridere Rublev, 5 posizioni guadagnate nel seeding sino ad arrivare alla numero 18.

1 Rafael Nadal 10235

2 Novak Djoković 9715

3 Roger Federer 6590

4 Daniil Medvedev 5960

5 Dominic Thiem 5890

6 Stefanos Tsitsipas 5375

7 Alexander Zverev 3345

8 Matteo Berrettini 2870

9 Roberto Bautista 2630

10 Gaël Monfils 2565

11 David Goffin 2555

12 Fabio Fognini 2310

13 Denis Shapovalov 2200

14 Diego Schwartzman 2130

15 Stan Wawrinka 2045

