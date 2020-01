Federica Pellegrini potrebbe non appendere la cuffia al chiodo dopo Tokyo 2020! Proprio così: è stata la nuotatrice stessa a far sognare tutti i suoi fan, che sperano di vederla ancora in vasca dopo le prossime Olimpiadi, nonostante la sua voglia di ritirarsi.

“Sto pensando di continuare dopo Tokyo. Vedremo, anche se non voglio sbilanciarmi. Prima facciamo le qualifiche a marzo che sono imminenti, poi vedremo. Nella vita mai dire mai…Il ritiro deve essere una scelta personale, non deve essere imposta da nessuno“, ha dichiarato la Divina ai microfoni di Sky prima dell’inizio di Italia’s Got Talent.

“Olimpiade? Se la farò sarà la quinta, ma non cambia niente. L’Olimpiade è una cosa così particolare, unica, che anche se sarà la quinta sarà come la prima…“, ha concluso.

