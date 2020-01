Novak Djokovic ha da poco concluso il suo match di quarti di finale degli Australian Open contro Raonic. Dopo aver battuto il canadese e conquistato la semifinale contro Federer, Nole si è concentrato sul saluto a Kobe Bryant, deceduto domenica a seguito di un incidente con l’elicottero. Va detto che il serbo era entrato in campo con una speciale felpa con le iniziali di Kobe.

Ebbene, Djokovic durante l’intervista condotta da McEnroe, si è commosso parlando dell’ex cestista: “non so davvero cosa dire, sono stato colto di sorpresa dalla notizia. E’ stato uno dei più grandi atleti della storia, un’ispirazione per me e per molte altre persone al mondo. Ho avuto la fortuna d’avere una rapporto personale con lui negli ultimi 10 anni. Quando ho avuto bisogno di consigli o supporto lui c’è sempre stato per me: è stato un mentore, un amico. Il mio cuore è a pezzi nell’apprendere è accaduto a lui ed alla figlia…“, poi le lacrime hanno interrotto il discorso di Nole, ecco il video dell’intervista.

