Lo scorso 28 dicembre il Norwich ha perso uno dei suoi tifosi più appassionati. Nessun vip, ma un semplice professore di storia, Barrie Greaves, tifoso del club inglese dal 1946, spentosi all’età di 83 anni. La storia di questo particolare tifoso è diventata virale poiché nel suo testamento ha lasciato 100 sterline da destinare ai calciatori della squadra, al fine di offrire loro un giro di bevute per ringraziarli delle emozioni provate in questi anni.

Intervistata dall’Eastern Daily Press, la figlia ha raccontato: “mi ha sempre detto che avrebbe voluto lasciare 100 sterline ai giocatori nel suo testamento. Voleva farlo per ringraziarli per l’intrattenimento, sia nei momenti belli che in quelli brutti. Il suo gesto mi fa sorridere quando ci penso. Voleva fare un gesto divertente. Gli piaceva punzecchiarmi sul calcio tanto quanto a me piaceva punzecchiare lui“.

