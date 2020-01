Nissan e Uber siglano un accordo per favorire l’introduzione della mobilità a zero emissioni tramite 2.000 Nissan LEAF 100% elettriche destinate ai conducenti che utilizzano l’app.

Le Nissan LEAF da 40 kWh, prodotte a Sunderland e con un’autonomia di percorrenza fino a 270* chilometri con una sola carica, verranno messe a disposizione nel quadro del Clean Air Plan di Uber. Per favorire la diffusione dei veicoli a zero emissioni, Nissan garantirà a Uber un programma formativo ad hoc sui veicoli elettrici, uno schema di incentivi sui prezzi di acquisto e un piano di marketing a supporto. L’accordo aiuterà Uber a realizzare il suo obiettivo per il 2025, avere solo veicoli elettrici nella propria community londinese composta da circa 45.000 conducenti.

Lanciato a gennaio 2019, il Clean Air Plan di Uber punta a contrastare l’inquinamento atmosferico con l’introduzione di una “tassa sull’aria”: per tutte le corse londinesi è prevista una maggiorazione di 15 penny al miglio che aiuterà i conducenti a sostenere i costi per passare all’elettrico. Nel primo anno Uber ha raccolto più di 80 milioni di sterline per supportare l’iniziativa, ma nel giro di pochi anni prevede di superare i 200 milioni.

Grazie al Clean Air Plan, i conducenti risparmieranno in media 4.500 sterline sui costi per il passaggio a un veicolo elettrico, a seconda dei chilometri percorsi. Una volta che il conducente avrà adottato un veicolo 100% elettrico, la tassa sull’aria servirà a supportare i costi di esercizio e di gestione.

Nel primo anno del Clean Air Plan di Uber sono state 900.000 le corse a bordo di veicoli elettrici: un aumento di oltre il 350% rispetto all’anno precedente. Oggi sono più di 500 i conducenti che ogni settimana utilizzano veicoli elettrici a zero emissioni.

Andrew Humberstone, Managing Director di Nissan Motor (GB) Ltd., ha commentato: “Attraverso l’innovazione e la collaborazione, aziende come Nissan e Uber possono affrontare le sfide della mobilità urbana, migliorando al tempo stesso la qualità dell’aria nelle grandi città. Nissan LEAF, il veicolo elettrico più venduto nel Regno Unito, è la soluzione ideale per contribuire all’obiettivo di Uber, decisa ad avere una flotta 100% elettrica entro il 2025. I passeggeri apprezzeranno la marcia più silenziosa offerta dalla guida 100% elettrica, ma anche ciclisti, pedoni e gli altri utenti della strada beneficeranno della propulsione a zero emissioni.”

Jamie Heywood, Regional General Manager di Uber per l’Europa settentrionale e orientale, ha dichiarato: “Entro il 2025, il nostro obiettivo per Londra è quello di avere all’interno dell’app solo conducenti che utilizzano veicoli elettrici.

La partnership con Nissan segna un importante passo avanti nel raggiungimento di questo traguardo. Il sindaco di Londra è un sostenitore delle misure a beneficio della qualità dell’aria e noi di Uber siamo fieri di aiutarlo a trasformare la sua visione in realtà.”

Per soddisfare la crescente richiesta di veicoli elettrici nella capitale britannica, solo l’anno scorso Transport for London ha installato più di 1.000 punti di ricarica per i veicoli elettrici. Il centro di Londra, invece, ha quasi la metà di stazioni di servizio per veicolo in meno rispetto alle Highlands scozzesi: ne rimangono solo quattro nella zona congestion-charge.

Da una recente indagine sui borough londinesi è emerso che il Westminster Council ha installato 375 punti di ricarica pubblici (dato aggiornato ad agosto 2019), più di qualsiasi altra autorità nel Regno Unito.

Nel 2010 Nissan ha lanciato LEAF, il primo veicolo 100% elettrico per il mercato di massa, e da allora ha venduto oltre 450.000 unità in tutto il mondo.

Nel 2016 Nissan ha fornito a Uber una flotta di 20 LEAF 100% elettriche nell’ambito di un vasto progetto pilota per la mobilità elettrica nella capitale britannica: per la prima volta, a Londra è stato possibile noleggiare un veicolo elettrico puro tramite l’app Uber. L’esperimento, condotto in collaborazione con Energy Savings Trust (EST), aveva l’obiettivo di verificare la possibilità di gestire un ampio numero di veicoli elettrici per il noleggio privato sul territorio britannico.

Nel 2018 Nissan ha lanciato nel Regno Unito la nuova LEAF di seconda generazione, che al momento è disponibile con due capacità di batteria: un modello da 40 kWh (autonomia di percorrenza fino a 270 km in ciclo combinato WLTP) e una versione e+ da 62 kWh (autonomia di percorrenza fino a 385 km in ciclo combinato WLTP).

