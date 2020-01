Il periodo di riabilitazione di Nicolò Zaniolo è ufficialmente iniziato. Dopo la rottura del crociato nel primo tempo di Roma-Juventus e la successiva operazione, il centrocampista della Roma ha iniziato subito il periodo che lo riporterà al graduale recupero. L’obiettivo è tornare in tempo per l’Europeo, difficile ma non impossibile. Intanto su Instagram Zaniolo ha postato le prime stories dopo l’infortunio: se in una è presente il ginocchio fasciato vistosamente, nell’altra il ragazzo fa il segno di vittoria. Un gesto che fa sorridere i tifosi.

