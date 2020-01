Da una parte i Kansas City Chiefs, dall’altra i San Francisco 49ers: la finale del Super Bowl 2020 è servita. Le finali di Conference hanno dato il loro verdetto. Patrick Mahomes ha giocato da fenomeno trascinando i Chiefs contro la cenerentola Tennessee: i Titans erano avanti 7-17 ma sono stati rimontati (35-24 il punteggio finale) non appena è salito in cattedra il quarterback MVP in carica. Kansas City torna in finale 50 anni dopo l’ultima volta.

A soli 7 anni di distanza invece, i San Franciso 49ers si giocheranno nuovamente la finalissima del campionato americano. Il pass per il Super Bowl LIV è arrivato grazie al successo per 37-20 sui Green Bay Packers firmato dai lanci di Garoppolo e dai touchdown di Mostert che hanno fatto a fette la retroguardia avversaria. Appuntamento all’Hard Rock Stadium di Miami nella notte fra domenica 2 e lunedì 3 febbraio.

