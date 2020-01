Una rissa da saloon, calci e pugni che hanno rovinato il derby tra Kansas Jayhawks e Kansas State University, valido per il campionato NCAA. Nel finale di partita, sul +22 a favore dei padroni di casa, un brutto fallo sotto canestro fa scoppiare il finimondo, con il parquet che si trasforma in un ring.

Uno spettacolo orribile, che coinvolge tutti i giocatori presenti in campo, con Silvio De Sousa che addirittura imbraccia una sedia per colpire un avversario. Attimi di caos, ripresi da tutte le angolazioni dalle telecamere presenti:

A huge brawl went down at the end of the Kansas-KSU game… (via @Riley_Gates)pic.twitter.com/lIwNfMgHFx — Bleacher Report (@BleacherReport) January 22, 2020

