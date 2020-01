Quella rimediata nella notte contro i Memphis Grizzlies da Tristan Thompson si candida ad essere l’espulsione più strana della stagione. Il cestista dei Cavs ha dato uno schiaffo sul sedere a Jae Crowder, ex compagno di squadra con il quale non corre proprio buon sangue, che ha reagito indispettito. Ma quella non è stata l’unica ‘mano pesante’ della partita: gli arbitri infatti, non hanno lasciato correre dando il secondo tecnico al giocatore e la conseguente espulsione.

Watch how Tristan Thompson got ejected 💀 pic.twitter.com/NbZLmMqYFS — Bleacher Report (@BleacherReport) January 18, 2020

