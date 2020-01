Grandi stelle in campo e prestazioni sontuose nella notte NBA appena trascorsa, anche se a volte segnare tanti punti non basta. Chiedere conferma a James Harden che chiude con 41 punti, 6 rimbalzi e 6 assist ma non riesce a guidare i Rockets alla vittoria contro i Grizzlies di Ja Morant (26 punti). Bastano e avanzano invece i 43 punti con cui Kawhi Leonard si abbatte sui malcapitati Cleveland Cavaliers sconfitti allo Staples Center. Vittoria casalinga anche per i Milwaukee Bucks trascinati dai 37 punti di Giannis Antetokounmpo nella gara del Fiserv Forum contro i Knicks.

Nelle altre gare della notte da segnalare la vittoria degli Hawks sui Suns, il successo esterno dei Jazz sul parquet dei Nets e la vittoria di Dallas in casa degli Warriors.

I risultati NBA della notte:

Atlanta Hawks-Pnoenix Suns 123-110

Brooklyn Nets-Utah Jazz 107-118

Memphis Grizzlies-Houston Rockets 121-110

Milwaukee Bucks-New York Knicks 128-102

Golden State Warriors-Dallas Mavericks 97-124

Los Angeles Clippers-Cleveland Cavaliers 128-103

