Davvero incredibile quanto accaduto nella notte italiana durante la partita di NBA tra New York Knicks e Memphis Grizzlies. Nell’ultimo quarto di gioco Payton è letteralmente uscito di senno, probabilmente innervosito dalla situazione della partita. Il cestista dei Knicks non ha apprezzato il gesto del suo rivale Crowder, che a 48 secondi dalla sirena e con la sua squadra avanti di ben 18 lunghezze ha rubato palla durante la rimessa dei Knicks, spostandosi fuori dall’arco per tentare un tiro da 3 punti. Proprio durante il tiro, Crowder si è visto arrivare addosso Payton, che lo ha spinto violentemente a terra dando vita ad una focosa rissa.

Elfrid Payton LEVELS Jae Crowder in garbage time and we got ourselves a brawl in MSG 😳 pic.twitter.com/c9OKC8B4a9 — ClutchPoints NBA (@ClutchPointsNBA) January 30, 2020

