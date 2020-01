Nella gara vinta contro gli Houston Rockets, Damian Lillard ha messo a segno la sua prima tripla doppia in carriera, totalizzando 36 punti, 10 rimbalzi e 11 assist. La stella dei Blazers nel post gara si è detto felice per il traguardo raggiunto, nonostante non avesse mai voluto forzare i propri numeri, mettendo sempre al primo posto il bene della squadra: “era ora! Ho impiegato otto anni per potercela fare. Molte volte in passato c’ero andato vicino. Una volta mi erano mancati due rimbalzi, poi un assist. Non ho mai forzato per arrivarci. Ho sempre pensato al team“.

