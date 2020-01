Febbraio si avvicina e con esso l’attesissimo appuntamento dell’All-Star Game NBA. I tifosi hanno già iniziato a votare in massa per i propri beniamini in modo tale da consentirgli la presenza nei quintetti della notte notte delle stelle. La città di Portland si è mobilitata per promuovere la presenza di Damian Lillard e C.J. McCollum, le principali stelle dei Blazers: per riuscirci, ha chiesto l’aiuto di Bologna, città con la quale è gemellata. Portland ha realizzato un video nel quale viene spiegato che secondo gli abitanti di Portland, insieme alla convinzione che una felpa con il cappuccio sia utile come un ombrello e che chiunque non ami i cani sia una persona strana, ci sia anche la convinzione che Lillard e McCollum meritino l’All-Star Game. Da qui l’invito alla ‘sorellina’ Bologna a diffondere il messaggio e raccogliere più voti possibili!

