Ha lottato come un leone, ma purtroppo David Stern non ce l’ha fatta a vincere la battaglia per la sua vita.

L’ex commissioner NBA si è spento oggi all’età di 77 anni, arrendendosi ad una emorragia cerebrale che lo aveva colpito il 12 dicembre scorso, dalla quale non si è più ripreso. A rendere noto il decesso dell’ex avvocato ci ha pensato l’attuale commissioner Adam Silver, con una nota ufficiale diramata nella serata italiana. Rimasto alla guida del basket americano per 30 anni, Stern aveva lasciato nel 2014 il proprio incarico proprio a Silver, dopo aver interpretato un ruolo di primo piano nell’espansione della NBA. Tra le sue vittorie non si può non ricordare l’apertura delle competizioni internazionali ai giocatori NBA, diventati convocabili dalle proprie Nazionali a partire dal 1992. Una tragedia che colpisce l’intero movimento americano, che ricorderà nei prossimi giorni una delle proprie figure più importanti.

Valuta questo articolo