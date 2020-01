La carriera di Markelle Fultz sta vivendo un nuovo inizio. Il giovane rookie, scelto con la first pick dai Sixers nel Draft 2017, ha deluso le aspettative a causa dei gravi problemi fisici che ne hanno limitato le prime stagioni a Philadelphia. Complice la volontà di terminare ‘The Process’ e provare a vincere fin da subito, i Sixers hanno preferito avere a roster giocatori più pronti di Markelle Fultz, spedendolo ai Magic.

Ad Orlando, Futlz ha recuperato lentamente la propria condizione fisica, ha smaltito gli infortuni ed in una piazza lontana dalle pressioni da titolo viaggia a 11.7 punti e 4.6 assist di media. Nel successo dei Magic contro i Sixers Fultz è stato decisivo con 21 punti, 11 rimbalzi e 10 assist per la prima tripla doppia in carriera, ricevendo i complimenti di LeBron James.

Il giovane playmaker ha poi svelato il rapporto che lo lega al numero 23 dei Lakers, diventato quasi una sorta di mentore: “mi ha contattato diverse volte, è come un mentore per me e mi dice sempre di cercarlo per qualunque cosa io abbia bisogno. Recentemente, quando ho segnato 25 punti, mi ha scritto e mi ha fatto i complimenti. È come un maestro per me, ed è una cosa grandiosa”.

Valuta questo articolo