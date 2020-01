Marcus Morris è stato protagonista in campo, ma anche fuori, in maniera alquanto negativa. Il cestista dei New York Knicks si è beccato in campo con Jae Crawford, rimediando un’espulsione e tanta frustrazione. Nel post gara poi, Morris è finito al centro di una dura polemica a causa delle frasi sessiste utilizzate per insultare l’avversario: “gioca in modo diverso. Ha tante tendenze femminili in campo, simulando e tirando indietro la testa per tutta la partita. Ma questo è un gioco da uomini e dopo un po’ uno del genere stanca. Non è professionale, è molle, il suo gioco è molle. Si comporta proprio come se fosse una donna“.

