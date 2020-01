LaMelo Ball è uno dei nomi più caldi del prossimo Draft NBA. Il più piccolo dei figli di LaVar Ball, che attualmente sta giocando in Australia, è finito sulla lista di tante franchigie NBA, indecise però se spendere la first pick investendo su di lui.

Il fratello Lonzo Ball potrebbe essere di parte, ma non ha dubbi: “LaMelo sarà capace di aiutare e di migliorare qualsiasi franchigia che lo sceglierà. Credo che, chiunque otterrà la prima scelta, dovrà porre un occhio di riguardo nei suoi confronti. La sua persona ed il suo stile di gioco sono sotto i riflettori mondiali da quando era un adolescente. Ritengo anche che l’atteggiamento che sta assumendo in campo in Australia sia sufficiente per conferirgli una candidatura alla prossima prima scelta del Draft”.

Valuta questo articolo