LeBron James tocca un altro traguardo nella sua carriera straordinaria. Nella partita persa dai suoi Lakers contro i Sixers, il numero 23 dei giallo-viola ha messo insieme 29 punti superando Kobe Bryant nella classifica dei migliori marcatori della storia NBA. LeBron James è arrivato a quota 33.655 punti in carriera, piazzandosi alle spalle di Karl Malone (36.928) e Kareem-Abdul Jabbar (38.387). Il ‘Re’ ha voluto rendere omaggio a Kobe Bryant indossando un paio di scarpe speciali che riportavano i punti segnati in carriera da Kobe (33.643) e lo stesso ‘Black Mamba’ sui social si è complimentato con lui scrivendo: “grande rispetto per mio fratello King James“.

